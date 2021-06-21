21.06.2021 (17:05)

В Ленинградской области связисты ЗВО организовали радиосвязь в полевых условиях

На полигоне Кирилловский военнослужащие подразделений связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, развернули современные средства связи и организовали радиосвязь по различным каналам в полевых условиях.

В рамках практических занятий военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы, где развернули радиостанции и организовали устойчивую радиосвязь по различным каналам на расстояние более 1000 км.

Кроме того, связисты развернули полевые подвижные пункты управления и установили устойчивую непрерывную связь с использованием каналов спутниковой связи, обеспечив пункты управления защищённой видео-конференц-связью.

В тренировке принимали участие более 100 военнослужащих подразделений связи, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице