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21.06.2021 (17:05)

В Ленинградской области связисты ЗВО организовали радиосвязь в полевых условиях

На полигоне Кирилловский военнослужащие подразделений связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, развернули современные средства связи и организовали радиосвязь по различным каналам в полевых условиях.

В рамках практических занятий военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы, где развернули радиостанции и организовали устойчивую радиосвязь по различным каналам на расстояние более 1000 км.

Кроме того, связисты развернули полевые подвижные пункты управления и установили устойчивую непрерывную связь с использованием каналов спутниковой связи, обеспечив пункты управления защищённой видео-конференц-связью.

В тренировке принимали участие более 100 военнослужащих подразделений связи, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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