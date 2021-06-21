21.06.2021 (16:50)

В Ярославской области инженеры ЗВО в ходе тренировки подорвали управляемое минное поле площадью более 300 кв. метров

В Ярославской области военнослужащие инженерно-саперного полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе тренировки произвели подрыв управляемого минного поля площадью более 300 квадратных метров.

Минное поле было предназначено для уничтожения живой силы и легкобронированной техники условного противника. При контакте цели с заминированным участком инженеры произвели радиоуправляемый подрыв. Все заряды были хорошо замаскированы под натуральный ландшафт, что не позволило обнаружить заминированный участок условному противнику без специализированного оборудования.

Для подрыва военнослужащие использовали более 50 килограмм тротила и покрыли свыше 300 квадратных метров. В специальной тренировке приняло участие более 90 военнослужащих отдельного инженерно-саперного полка танкового объединения ЗВО.

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