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21.06.2021 (17:45)

Танкисты Балтийского флота приступили к отработке тактики «Танковая карусель» в ночное время суток

Танковые экипажи мотострелковой дивизии армейского корпуса Балтийского флота на полигоне Армейское на танках Т-72Б3М приступили к отработке на практике тактики «Танковая карусель» в ночное время суток.

В новом методе реализованы сложные задачи для экипажа. В частности, на 200 метров увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм пушки танка — до 2,2 тыс. метров. За счёт сокращения времени показа мишеней возрастают и темпы стрельбы.

В ходе выполнения упражнения огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику противника, ведется экипажами танков беспрерывно с места при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту.

Динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи.

В этапе ночных боевых стрельб принимают участие около 100 танкистов, задействовано 30 танков Т-72Б3М.

Справочно:

Метод «Танковая карусель» заключается в том, что пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй — загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй — занимает позицию для стрельбы с места. При этом сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Танковые войска , Западный военный округ
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