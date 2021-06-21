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21.06.2021 (17:30)

В Калининграде начался учебно-методический сбор со специалистами физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации

С 20 по 25 июня на базе Балтийского флота проходит учебно-методический сбор со специалистами физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Подобные масштабные мероприятия проводятся ежегодно на базе одного из военных округов. В этом году на сбор под руководством начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил России полковника Андрея Зыкова привлекаются начальники физической подготовки видов, родов ВС РФ, объединений и соединений флотов и округов. Всего — более 300 человек.

В ходе сбора будут проведены лекции, семинары, показные и учебно-тренировочные занятия по организации проведения спортивно-массовых мероприятий. Согласно плану сбора между начальниками физической подготовки пройдут состязания по скалолазанию, горной подготовке, практической стрельбе из различного оружия.

Участники мероприятия вместе с военнослужащими соединения морской пехоты Балтийского флота поучаствуют в проверке готовности бронетранспортера к преодолению водных преград с ходу, а также ознакомятся с особенностями службы в подразделениях морской пехоты и поучаствуют в практических занятиях на воздушно-десантном комплексе.

Учебно-методический сбор завершится проведением контрольных занятий, в ходе которых специалисты физической подготовки выполнят комплекс упражнений на быстроту, силу, выносливость, а также по военно-прикладным видам спорта.

Перед подведением итогов на полигоне морской пехоты Хмелевка в Калининградской области состоится финальный этап конкурса профессионального мастерства, где будет определен лучший специалист физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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