21.06.2021 (17:15)

Спецназ ЦВО и вооруженных сил Узбекистана приняли участие в совместном тактико-специальном занятии в горах Западного Тянь-Шаня

Военнослужащие специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) и вооруженных сил Республики Узбекистан приняли участие в совместном тактико-специальном занятии в горах Западного Тянь-Шаня.

Практические действия проводились в Учебном центре горной подготовки «Урочище Чимган» на высоте 2 тыс. метров. От российской стороны в тренировке были задействованы две группы бригады специального назначения ЦВО, дислоцированной в Самарской области.

Военнослужащие двух стран провели разведывательно-поисковые действия в горной местности, отработали устройство засад на маршрутах движения условного противника, выполнили комплекс огневых задач из стрелкового оружия с применением приспособлений для бесшумной стрельбы.

Мероприятие проводилось в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в летний период обучения пройдет девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение «Мирная миссия-2021».

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