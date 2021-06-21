21.06.2021 (17:00)

Юнармейцы и дети военнослужащих российской военной базы в Киргизии приняли участие в конкурсе, посвящённом Великой Отечественной войне

Дети военнослужащих объединённой российской военной базы Кант в Киргизии, юнармейцы и школьники приняли участие в творческом конкурсе, посвящённом 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в годы войны. Участники представили свои работы в двух номинациях: «Стих о войне» — школьники состязались в творческом чтении стихов, и «История моего героя», в которой дети рассказывали истории своих дедов и прадедов, павших на полях сражений за Родину. Кроме того, для участников из отдаленных районов конкурс был проведён в онлайн формате, а гости мероприятия смогли ознакомиться с выставкой рисунков, посвящённой памяти героев фронта и тыла.

Победители конкурса были награждены грамотами и памятными призами.

Справочно:

Объединенная российская военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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