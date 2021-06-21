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21.06.2021 (16:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в открытии памятника Герою Советского Союза гвардии старшему сержанту Сафару Амиршоеву

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приняли участие в открытии отреставрированного памятника Герою Советского Союза гвардии старшему сержанту Сафару Амиршоеву.

В кишлаке Дагана, что расположен в 20 километрах от Куляба, состоялся митинг, на котором временно исполняющий обязанности заместителя командира российского соединения майор Руслан Беседин наградил памятными медалями и грамотами местных жителей и участников патриотического движения «Боевое братство», принявших участие в восстановлении бюста Героя. Организаторы митинга поблагодарили российских военнослужащих за участие в мероприятии по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны.

Командир орудия 213-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка гвардии старший сержант Сафар Амиршоев особо отличился 16 июня 1944 года. Во время боя с прорвавшимися немецкими танками он первым развернул гаубицу и подбил головную бронемашину. В ходе ожесточённого боя были ранены все бойцы расчёта. Сам Сафар Амиршоев получил два ранения, но смог подбить ещё два танка и погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий на фронте в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм гвардии старшему сержанту Амиршоеву Сафару было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
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