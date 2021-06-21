21.06.2021 (16:30)

Военнослужащие воздушно-десантной Свирской дивизии приняли участие в мероприятиях, посвященных Свирско-Петрозаводской операции 1944 года

Военнослужащие гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября приняли участие в мероприятиях, посвященных успешному проведению 77 лет назад в Ленинградской области (21 июня — 9 августа 1944 г.) Свирско-Петрозаводской операции.

Представитель Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск гвардии подполковник Александр Болотников выступил на митинге и рассказал, что соединение в составе 37-го стрелкового гвардейского корпуса освобождало правобережье Ладоги и прошло с боями от Лодейного Поля до Питкяранты и в 1944 году получило почетное наименование «Свирской».

Военнослужащие гвардейского соединения приняли участие в открытии памятника, возложили цветы к воинским захоронениям, побывали в месте форсирования реки Свирь в ходе проведения наступательной операции, побывали на месте боёв, где до сих пор поисковые отряды находят останки павших в боях красноармейцев.

Справочно:

1005 дней — с сентября 1941 по июнь 1944 года — река Свирь была передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным кольцом. Оборона Лодейного Поля, Свирского рубежа сделала возможным существование легендарной «Дороги жизни».

Бои за Свирский рубеж стали примером величайшего подвига и героизма советского народа. Успешные действия войск у Лодейного Поля сыграли важнейшую роль в Великой Отечественной войне, позволив вывести из войны Финляндию и тем самым перенаправить карельские части советских войск на борьбу с врагом на других фронтах.

За воинские подвиги более 40 частям и соединениям Карельского фронта было присвоено звание «Свирских», 52 воина удостоены звания Героя Советского Союза из них 16 военнослужащих Ивановского соединения Воздушно-десантных войск.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице