Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.06.2021 (16:15)

Военнослужащие российской военной базы Кант в Киргизии провели «Матч памяти»

Командование объединённой российской военной базы Кант в Киргизии организовало футбольный матч, приуроченный к памятным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Спортивное мероприятие посетили военнослужащие, члены их семей, юнармейцы, воспитанники образовательных учреждений Киргизии и местные жители.

На поле встретились команда российских военнослужащих и сборная города Кант. Футбольный матч начался с минуты молчания. Для гостей мероприятия была организована выставка, посвящённая первым дням Великой Отечественной войны.

В завершение матча были определены лучшие спортсмены, которых наградили почетными грамотами от имени командира соединения.

Справочно:

Объединенная российская военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие российской военной базы Кант в Киргизии организовали выставку, посвящённую 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Более 3 тыс. призывников 2021 года вакцинировались от COVID-19 в соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в Поволжье
В Сибири завершилось летно-тактическое учение с экипажами отдельного вертолётного полка ЦВО
Более 300 новобранцев из Тувы отправились к местам прохождения военной службы с начала весеннего призыва

Метки:
Центральный военный округ , Киргизия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false