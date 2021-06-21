21.06.2021 (16:15)
Военнослужащие российской военной базы Кант в Киргизии провели «Матч памяти»
Командование объединённой российской военной базы Кант в Киргизии организовало футбольный матч, приуроченный к памятным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Спортивное мероприятие посетили военнослужащие, члены их семей, юнармейцы, воспитанники образовательных учреждений Киргизии и местные жители.
На поле встретились команда российских военнослужащих и сборная города Кант. Футбольный матч начался с минуты молчания. Для гостей мероприятия была организована выставка, посвящённая первым дням Великой Отечественной войны.
В завершение матча были определены лучшие спортсмены, которых наградили почетными грамотами от имени командира соединения.
Справочно:
Объединенная российская военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.