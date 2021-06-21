21.06.2021 (16:00)

Военнослужащие ЮВО приняли участие в мероприятиях, посвященных 27-й годовщине начала миротворческой операции в Абхазии

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и представители Министерства обороны Абхазии приняли участие в мероприятиях, посвященных 27-й годовщине начала миротворческой операции.

Участники памятных мероприятий почтили минутой молчания миротворцев, погибших при выполнении задач, возложив цветы к мемориалу на набережной республиканского центра у памятника военнослужащим Вооруженных Сил РФ, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазии с 1994 по 2008 год.

Также на российской военной базе в Гудауте состоялся митинг, в ходе которого ветеранам и действующим военнослужащим были вручены медали и почетные знаки из рук командования. В завершение мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем.

Российская военная база в Абхазии является правопреемницей 131-й отдельной мотострелковой бригады, выполнявшей миротворческую миссию на территории республики с 21 июня 1994 года.

Современное вооружение и техника соединения ЮВО в Абхазии позволяет личному составу эффективно выполнять задачи по поддержанию безопасности и стабильности в стране.

Справочно:

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 год Коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных Сил Российской Федерации. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена 1 сентября 2008 года.

Ввод Коллективных сил по поддержанию мира в зону грузино-абхазского конфликта позволил осуществить разъединение вооружённых формирований конфликтующих сторон, создание зон безопасности и ограничения вооружений, что способствовало остановке кровопролития в регионе, а также формированию необходимых условий для политического диалога между сторонами.

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