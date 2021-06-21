21.06.2021 (15:45)

Более 300 российских военнослужащих примут участие в учении ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии

Более 300 российских военнослужащих примут участие в совместном учении с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности «Рубеж-2021» в Киргизии.

Учение пройдет на базе учебного центра «Эдельвейс» в сентябре. Основу российского воинского контингента составит подразделение горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва.

По замыслу мероприятия, участники отработают подготовку и ведение совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в летний период обучения пройдет девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение «Мирная миссия-2021».

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