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21.06.2021 (15:30)

Военнослужащие российской военной базы Кант в Киргизии организовали выставку, посвящённую 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Военнослужащие объединённой российской военной базы Кант в Киргизии организовали выставку, посвящённую 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Посетители выставки могут ознакомиться с экспонатами военных лет, воспоминаниями, хроникой, книгами и фронтовыми письмами участников войны. Кроме того, организаторы знакомят посетителей с судьбами героев-фронтовиков, их подвигами и ключевыми сражениями Великой Отечественной войны.

Справочно:

Объединенная российская военная база Кант в Киргизии  является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Киргизия
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