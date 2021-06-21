21.06.2021 (15:30)
Военнослужащие российской военной базы Кант в Киргизии организовали выставку, посвящённую 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Военнослужащие объединённой российской военной базы Кант в Киргизии организовали выставку, посвящённую 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Посетители выставки могут ознакомиться с экспонатами военных лет, воспоминаниями, хроникой, книгами и фронтовыми письмами участников войны. Кроме того, организаторы знакомят посетителей с судьбами героев-фронтовиков, их подвигами и ключевыми сражениями Великой Отечественной войны.
Справочно:
Объединенная российская военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
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