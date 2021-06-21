21.06.2021 (15:15)
Более 3 тыс. призывников 2021 года вакцинировались от COVID-19 в соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в Поволжье
Более 3 тыс. призывников 2021 года вакцинировались от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионах Поволжья.
Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.
Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования новобранцев терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.
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