21.06.2021 (14:45)

В центре Хабаровска появилось граффити с юнармейцами и легендарным летчиком трижды Героем Советского Союза Иваном Кожедубом

Хабаровск стал очередным городом, где была проведена Всероссийская юнармейская акция «Граффити Победы». На масштабном рисунке, размером 87 кв. метров, изображены лучшие воспитанники движения и легендарный советский летчик трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Новый арт-объект находится на пересечении улиц Ленина и Волочаевской.

Юнармейское граффити посвящено известному проекту Минобороны России «Дорога памяти», рассказывающему потомкам о героях Великой Отечественной войны. Аналогичная идея и у самой акции. Юные художники рисуют своих земляков, ушедших на фронт, а также известных командиров и военачальников. Кроме того, каждый рисунок включает в себя портреты юнармейцев, что символизирует собой нерушимую связь поколений.

«Граффити стало неотъемлемой частью современной урбанистики, и нам очень приятно внести свою лепту в создание красивых уличных пространств. Тем более, что наш проект связан с изучением истории, с подвигом наших дедов и прадедов. Поэтому кроме креатива, развития творчества, это содержит в себе и познавательные процессы», — отметила первый заместитель начальника Главного штаба Юнармии Дарья Борисова.

На многих граффити вместе с героями изображены юнармейцы. В Хабаровске такая честь выпала Дарье Цапог и Виктории Грузинцевой. Они являются активистами движения, имеют высокие результаты в учёбе и спорте, участвовали в военном параде 9 мая в своём городе. Награждены медалями «Юнармейская доблесть».

«Меня переполняют эмоции. Это и волнительно, и в то же время я испытываю чувство гордости. Видеть свой портрет в центре города, где большая проходимость людей, для меня очень приятно. Но самое главное здесь — желание отдать дань памяти и уважения нашим предкам», — поделилась Дарья Цапог.

Символично, что граффити с Иваном Кожедубом появилось в Хабаровске. Во-первых, в конце 1950 года его дивизию передислоцировали на Дальний Восток. Во-вторых, стена, на которой появился рисунок, граничит со зданием штаба 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного оркруга.

Советский военачальник, маршал авиации трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображеевка Глуховского уезда Черниговской губернии Украинской ССР. Лётчик-ас времён Великой Отечественной войны.

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