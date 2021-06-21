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21.06.2021 (14:30)

В Тверской области экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12 отработали противозенитный манёвр «градиент»

В Тверской области на аэродроме Мигалово экипажи самолетов Ан-12 выполнили учебно-тренировочные полеты с максимальным градиентом набора и снижения высоты.

Данное упражнение курса боевой подготовки заключается в том, что экипажи при подлете к аэродрому посадки со значительно большой высоты (около 4 км) в пределах контрольной точки аэродрома совершают манёвр, снижая скорость самолета, и выполняют снижение с высокой вертикальной скоростью.

«Данный маневр требует от экипажа высокой слаженности и максимальной сосредоточенности, так как самолет производит снижение с большим креном и с большой вертикальной скоростью», — отметил старший инспектор-лётчик отделения боевой подготовки гвардии подполковник Максим Семененко.

Заход на посадку осуществляется с максимальным градиентом снижения, тем самым транспортный самолет начинает терять высоту непосредственно над аэродромом посадки в границах охраняемой территории. Таким образом, экипаж не попадает в районы возможного применения зенитных ракетных комплексов противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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