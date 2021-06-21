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21.06.2021 (14:15)

В Амурском соединении дальней авиации приступили к принятию Военной присяги у молодого пополнения

В Амурском соединении дальней авиации приступили к принятию Военной присяги у молодого пополнения весеннего призыва 2021 года.

С новобранцами в течение четырёх недель был проведен комплекс мероприятий по освоению военной техники и вооружения. Также за это время их обучили непосредственным обязанностям по соответствующей программе, общим положениям воинских уставов, основам строевой подготовки и распорядку дня воинской части.

После специального обучения по курсу общевоинской подготовки молодые бойцы получили военно-специальные навыки и были распределены в соответствующие подразделения согласно своим специальностям.

В течение всей призывной кампании в воинские части, дислоцированные в Иркутской и Амурской областях, а также в Якутии и на Чукотке, планируется направить более 300 новобранцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Присяга , Воздушно-космические силы (ВКС)
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