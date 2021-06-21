21.06.2021 (14:00)

В «Орленке» подвели итоги «Летних юнармейских игр»

Более 100 мальчишек и девчонок из 34 регионов страны отдохнули на берегу Черного моря по программе «Летних юнармейских игр». Все ребята — победители конкурса, объявленного движением. Каждый из них своими личными успехами доказал, что достоин провести три недели в самом солнечном лагере страны.

«Я приехала в «Орленок» впервые. Это самое яркое событие в моей жизни! За время пандемии мы все соскучились по морю и по общению. Ведь в основном все дети сидели у экранов компьютеров, — поделилась своими впечатлениями Анастасия Архипова из Московской области. — Я занимаюсь плаванием. В «Орленке» — шикарный бассейн и море — то, что мне нужно в первую очередь. Здесь я победила на соревнованиях, была первой на дистанции 50 метров вольным стилем. И еще — я подружилась с ребятами со всей страны, зарядилась энергией и позитивом».

Каждый день в «Орленке» был разным и ярким. Во время смены ребята воспользовались уникальной возможностью и пообщались с Валентиной Терешковой, первой женщиной, побывавшей в космосе, а по совместительству — учредителем Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В ходе встречи юнармейцы поделились своими идеями и проектами по исследованию Вселенной, а также узнали секреты подготовки к полетам.

«Здорово, что столько детей сегодня интересуется космосом, ведь в космосе ты и пилот, и инженер, и навигатор, и медик. Полет требует от человека не только физических сил, но и знаний по многим отраслям науки, большого опыта и отработанных навыков. Но все затраченные усилия стоят того: сколько бы ты не летал, желание еще раз увидеть Землю с борта космического корабля никогда не проходит», — подчеркнула Валентина Терешкова во время встречи.

Именно физическая подготовка является сильной стороной всех ребят – участников «Летних юнармейских игр». У каждого из них за плечами победы и достижения в различных состязаниях, а у многих — уже серьезные разряды и звания «Мастер спорта» или «Кандидат в мастера спорта».

«Тематическая программа этой смены объединила в себе большое количество спортивных дисциплин таких, как легкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. А еще ребята прошли «Курс молодого бойца», посетили увлекательные мастер-классы и тренинги, направленные на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков, формирование активности, целеустремленности и лидерских качеств, — рассказала первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова. — Летняя программа в «Орленке» рассчитана на юнармейцев в возрасте от 12 до 16 лет. Она позволила ребятам узнать много нового и проявить себя в ходе интеллектуальных турниров, военно-спортивных игр и соревнований».

На закрытии «Летних юнармейских игр» организаторы подвели итоги и наградили ребят, занявших призовые места в различных спортивных дисциплинах. В соревнованиях по настольному теннису лучшим был Вячеслав Кулаков из Красноярского края. В плавании отличные результаты показали Даниил Дмитров из Ростовской области и Лев Никитин из Калининградской области. В легкой атлетике отличились Диляра Туешева из Ульяновской области, Даниил Говорков из Москвы, Софья Корнилова из Удмуртии, Егор Загадаев из Ставропольского края и Александра Иванова из Чувашии.

Подвели итоги и в командном зачете, причем, действовали по олимпийскому принципу. Лидер по количеству медалей — Москва. За время смены участники движения совершили еще один прорыв — придумали как продвигать спорт в своих регионах. Проекты оценивал центр юнармейских инициатив. Идея победителя — настольная игра-ходилка, которая будет реализована совместно с Главным штабом Юнармии.

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