21.06.2021 (13:45)

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота в ходе учения в дальней морской зоне отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника

Экипажи кораблей группировки разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне в ходе одного из практических эпизодов оперативного учения, действуя в составе двух отрядов на удалении друг от друга около 300 миль, отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, группировка сил Тихоокеанского флота была разделена на две тактические группы, одна из которых выполняла роль условного противника и противодействовала основным силам группировки флота в дальней морской зоне.

Два отряда кораблей, действуя на расстоянии около 2,5 тыс. миль юго-восточнее островов Курильской гряды, отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группировке условного противника.

Условный ракетный удар был выполнен флагманом Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейским ракетным крейсером «Варяг», фрегатом «Маршал Шапошников», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

В совместных действиях также были задействованы подводная лодка и дальние противолодочные самолёты Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота.

В ходе учения корабельная группировка во взаимодействии с морской авиацией отработала задачи по нанесению условного удара крылатыми ракетами по критически важным объектам военной инфраструктуры условного противника.

Условная ракетная атака была осуществлена с надводных кораблей и с воздуха. Поддержку корабельным ударным группам оказали два дальних противолодочных самолёта морской авиации Тихоокеанского флота Ту-142Мз, которые заранее были перебазированы на камчатский аэродром Елизово, откуда и выполнили полёты в район учения.

Самолеты провели в воздухе более 14 часов, преодолев за это время около 10 тыс. километров.

Сопровождение Ту-142М3 в ближней зоне осуществляли высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота.

В рамках учения над акваторией Тихого океана самолёты дальнего действия выполнили дозаправку топливом от специализированного самолета-заправщика Ил-78 ВКС России. Дозаправка совершалась на высоте более 5 тыс. метров при скорости 500–600 километров в час.

Морская авиация Тихоокеанского флота в ходе учения также решала задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника. С этой целью над акваторией Охотского моря и Тихого океана в составе пар были задействованы сразу шесть противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-Востоке России. Поиск субмарин осуществлялся с применением штатных бортовых и сбрасываемых гидроакустических средств поиска. Каждый из противолодочных самолётов провёл в воздухе не менее восьми часов.

После успешного выполнения задач все самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Также экипажи кораблей группировки разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне в рамках практических действий отработали задачи по организации противовоздушной и противолодочной обороны отрядов боевых кораблей и ведение конвойных операций.

К учению в дальней морской зоне, которое впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в центральной части Тихого океана, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Авиация на учении представлена 20 летательными аппаратами, в том числе дальними противолодочными самолётами Ту-142М3, противолодочными самолётами Ил-38, высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, палубными противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27.

Двустороннее учение с группировкой разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне проводится под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

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