Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.06.2021 (13:30)

На Балтийском флоте началось плановое летно-тактическое учение с вертолетным полком морской авиации

Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-тактического учения (ЛТУ).

К учению привлечено более 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов будут разыграны тактические эпизоды по отработке задач по предназначению — огневому обеспечению подразделений армейского корпуса Балтийского флота, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению надводных кораблей и подводных лодок «противника» в морских полигонах Балтийского флота.

К учению привлечен весь летный и инженерно-технический состав подразделений смешанного вертолетного полка флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи. Основными целями ЛТУ являются совершенствование экипажами летной натренированности и навыков боевого применения авиации, а также повышение профессионального мастерства летчиков.

В рамках учения экипажи выполняют поиск подводных лодок с применением опускаемых гидроакустических станций, пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбы из пушечного вооружения вертолетов, сбрасывают торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время. Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты ракетных комплексов «Искандер» Балтийского флота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов
С танкистами армейского корпуса Балтийского флота проводятся занятия по легководолазной подготовке
На полигонах в Калининградской области завершился этап боевого слаживания подразделений армейского корпуса
На территории отдельного батальона МТО Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО состоялся финал военно-спортивной игры «Зарница»

Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false