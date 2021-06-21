21.06.2021 (13:30)

На Балтийском флоте началось плановое летно-тактическое учение с вертолетным полком морской авиации

Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-тактического учения (ЛТУ).

К учению привлечено более 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов будут разыграны тактические эпизоды по отработке задач по предназначению — огневому обеспечению подразделений армейского корпуса Балтийского флота, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению надводных кораблей и подводных лодок «противника» в морских полигонах Балтийского флота.

К учению привлечен весь летный и инженерно-технический состав подразделений смешанного вертолетного полка флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи. Основными целями ЛТУ являются совершенствование экипажами летной натренированности и навыков боевого применения авиации, а также повышение профессионального мастерства летчиков.

В рамках учения экипажи выполняют поиск подводных лодок с применением опускаемых гидроакустических станций, пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбы из пушечного вооружения вертолетов, сбрасывают торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время. Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение.

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