21.06.2021 (13:15)

Министр обороны России дал указания по наращиванию группировки, задействованной в оказании помощи жителям Крыма, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.

Для оказания помощи населению полуострова от военного ведомства задействовано около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.

Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

В составе мобильных отрядов Минобороны России задействована специальная инженерная техника для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, большегрузные автомобили повышенной проходимости для перевозки вещей граждан, стройматериалов и товаров первой необходимости. По запросу местных администраций в населенных пунктах развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты питания.

Военнослужащие расчищают завалы, помогают в очистке домовладений, перевозке личных вещей жителей, осуществляют сбор и вывоз намытого грунта, эвакуацию транспортных средств с пострадавших улиц, подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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