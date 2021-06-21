21.06.2021 (13:00)

В Сибири завершилось летно-тактическое учение с экипажами отдельного вертолётного полка ЦВО

В Сибири завершилось летно-тактическое учение с экипажами отдельного вертолётного полка, входящего в состав общевойскового объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учения экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ-В выполнили задачи по перебазированию на оперативные аэродромы, по массовому десантированию с парашютом военнослужащих подразделения специального назначения в тыл условного противника. На завершающем этапе учения экипажи вертолетов уничтожили наземные цели, имитирующие легкобронированную технику и живую силу противника, из 30-мм пушек ГШ-30, пулеметов ПКТ и неуправляемыми авиационными ракетами.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали задачи по визуальной разведке местности, обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей условного противника в дневное и ночное время.

В летно-тактическом учении, которое прошло в Новосибирской области, было задействовано более 20 вертолетов Ми-8 и Ми-24, свыше 30 единиц наземной военной и специальной техники, а также около 500 человек летного и инженерно-технического состава вертолетного полка и подразделения специального назначения ЦВО.

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