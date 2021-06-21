21.06.2021 (12:45)

Армия ВВС и ПВО Восточного военного округа представит авиационную технику в нескольких городах Дальнего Востока на форуме «Армия-2021»

В Хабаровске продолжается подготовка к проведению военно-технического форума «Армия–2021». Для гостей форума, помимо наземной техники, будут представлены образцы авиационной техники.

Благодаря командованию армии ВВС и ПВО Восточного военного округа увидеть летательные аппараты можно будет не только в Хабаровске, но и в других городах на территории военного округа.

Для всех посетителей мероприятия будут организованы статические экспозиции авиатехники в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Владивостоке, Чите, Корсакове и Черниговке.



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