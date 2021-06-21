21.06.2021 (12:30)

Более 300 новобранцев из Тувы отправились к местам прохождения военной службы с начала весеннего призыва

Более 300 новобранцев с начала весеннего призыва 2021 года отправлено со сборного пункта военного комиссариата Республики Тыва для прохождения военной службы в воинские части Западного, Центрального и Восточного военных округов.

Во время торжественной церемонии отправки 40 призывников, которая состоялась 18 июня на строевом плацу сборного пункта региона, с напутственными словами к призывникам обратился военный комиссар Тува Демир-оол Артына.

«Один год службы проходит быстро. Первые три месяца будет трудно, но и они пройдут. Вы приобретете военные специальности, которые в дальнейшем помогут вам выбрать будущую профессию. Добавлю, что есть молодые люди, кто сразу же остается служить по контракту. Не забывайте звонить своим матерям и родным. Не теряйте связи с близкими людьми. Будьте сплочёнными. Желаю вам исполнить свой воинский долг и через год вернутся домой. Всем белой дороги!», — пожелал военный комиссар республики.

Все призывники перед отправкой обеспечиваются военной формой одежды, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и персональными электронными картами, а также медицинскими масками, бахилами и антибактерицидными средствами на весь путь следования.

Проходить службу молодые люди будут в Ракетных войсках стратегического назначения, Сухопутных войсках, Воздушно-космических силах и в войсках национальной гвардии. Доставка до места службы осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

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