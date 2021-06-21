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21.06.2021 (12:15)

Сахалинская область готовится к проведению военно-технического форума «Армия–2021»

В городах Курильск и Южно-Курильск идёт подготовка к военно-техническому форуму «Армия–2021», который пройдет на аэродроме Пушистый в Сахалинской области.

Для гостей форума на аэродроме будет представлена культурно-историческая зона, на которой каждый сможет побывать в «Партизанской деревне», подержать в руках оружие времён Великой Отечественной войны и посидеть за рулём различной техники военного времени.

Также для всех желающих будет организована «Тропа разведчика» с трассами для проведения экстремальных забегов и зона проведения спортивно-массовых мероприятий.

На военно-техническом форуме в Сахалинской области будут представлены более 10 видов современной военной техники — от танка Т-72Б до комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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