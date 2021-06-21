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21.06.2021 (11:15)

Под Хабаровском завершился первый этап всеармейского конкурса «Аварийный район»

120 спасателей в составе восьми команд, представляющих различные ведомства и организации, в рамках всеармейского конкурса «Аварийный район» прошли первый этап соревнований «Специальная полоса».

В ходе состязаний участникам конкурса предстояло выполнить тушение очага возгорания, преодолеть заблокированный проход в средствах индивидуальной защиты, взобраться со спасательным инструментом и оборудованием на 12-метровый скалодром, осуществить поиск осколков, совершить марш по пересеченной местности на автомобилях КамАЗ, выполнить нормативы по огневой подготовке.

Лучшее время прохождения первого этапа показали команды хабаровского соединения 12-го Главного управления Минобороны России, Госкорпорации «Росатом» и Северного флота.

С 22 по 26 июня участникам предстоит пройти оставшиеся два этапа конкурса — «Эстафету» и «Победный рывок».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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В хабаровском соединении 12 Главного управления Минобороны России стартовал всеармейский этап конкурса «Аварийный район»

Метки:
РВСН , АрМИ , Аварийный район
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