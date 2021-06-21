21.06.2021 (11:00)

В Горячем Ключе состоялась итоговая планирующая конференция российско-пакистанского учения «Дружба-2021»

В Горячем Ключе (Краснодарский край) состоялась итоговая планирующая конференция представителей вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки и проведения шестого совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021».

В ходе конференции согласовывались сценарий учения, организация материально-технического обеспечения, в том числе порядок размещения и питания личного состава. Кроме того, военнослужащие Исламской Республики Пакистан ознакомились с местами проведения учения на общевойсковом полигоне Молькино Южного военного округа (ЮВО).

Учение «Дружба-2021» пройдет в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино в Краснодарском крае. Военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают вопросы взаимодействия при выполнении широкого спектра задач, в частности, в ходе контртеррористической операции, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий для обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях широкого применения противником самодельных взрывных устройств.

К учению планируется привлечь около 80 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 80 военнослужащих ЮВО.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение проводится с 2016 года. На полигоне Молькино в Краснодарском крае мероприятие состоится во второй раз, ранее учение на полигоне было организовано в 2019 году.

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