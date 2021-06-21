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21.06.2021 (11:30)

Кандидаты на поступление в довузовские образовательные учреждения Минобороны России смогут сдать экзамены дистанционно

В этом году кандидаты на поступление в нахимовские, суворовские и кадетские училища из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будут проходить вступительные испытания дистанционно.

Будущие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля. Также в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня.

Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению в училищах будет организовано в форме собеседования по видеосвязи.

Оценка по физической подготовке будущим воспитанникам выставлена на основании полученной в предыдущей учебной организации.

Кроме того, в оценке общественных, творческих и спортивных достижений будет учитываться документы, ранее представленные в приемную комиссию.

Всего к сдаче вступительных испытаний на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России допущено около 8 тыс. кандидатов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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