21.06.2021 (10:45)

В этом году абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из региона проживания

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда будущих курсантов в вузы.

В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки под общим руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России.

Молодые люди и девушки, решившие поступить в высшее военное учебное заведение, должны обратиться в военный комиссариат по месту регистрации. Узнать о правилах поступления в вузы также можно на официальном сайте Минобороны России в разделе «Образование» (https://ens.mil.ru/education/news.htm). На сайте каждого вуза имеются контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранное учебное заведение и порядок направления документов.

Тех, кто определился с выбором профессии ранее и уже подал все необходимые документы на поступление в военный вуз, сотрудники военкоматов известят и расскажут о времени и месте проведения профессионального отбора.

С 1 по 20 июля специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. Отдельно стоит отметить, что каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Даты осуществления набора выбраны с учетом сроков проведения Единого государственного экзамена и принимаемых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. Кандидаты, успешно прошедшие профотбор, будут зачислены в военные учебные заведения. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания, сотрудники военных комиссариатов также оповестят.

Учебный год в военных учебных заведениях начнется планово.

С правилами поступления в вузы, списком специальностей и баллами ЕГЭ, необходимыми для поступления, все желающие могут ознакомиться на официальном сайте Минобороны России в разделе «Образование».



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