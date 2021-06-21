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21.06.2021 (10:30)

Всеармейские этапы конкурсов АрМИ-2021 «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» пройдут под Тюменью

С 21 по 27 июня на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова пройдут всеармейские этапы двух конкурсов Армейских международных игр–2021.

Конкурс «Инженерная формула» начнется с полуфинальных заездов тяжелых гусеничных машин: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования), ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель). В конкурсе «Безопасный маршрут» участникам предстоит проложить маршрут с применением тяжелого механизированного моста ТММ-3М2, путепрокладчика БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-3М, а также бронетранспортера БТР-82А.

В настоящее время команды прибыли в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и приступили к приему техники.

В двух конкурсах примут участие команды четырех военных округов, Северного флота и 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Безопасный маршрут , Инженерная формула
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