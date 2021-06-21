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21.06.2021 (10:15)

В горах Кубани с подразделениями специального назначения ЮВО проведено учение по действиям в тылу условного противника

В горах Кубани с подразделениями специального назначения Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение по действиям в тылу условного противника во взаимодействии с армейской и беспилотной авиацией.

Группы спецназа совершили десантирование из вертолетов парашютным и штурмовым способом при огневой поддержке пары ударных вертолетов Ми-35М и провели разведку местности на наличие высокоточного оружия и характере системы обороны условного противника.

В ходе практических действий были отработаны способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, а также захвата стратегически важных объектов «противника».

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки скрытного перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от основных сил, а также боевого применения современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония», позволяющих организовывать наблюдение в тепловизионном диапазоне.

«Ирония» состоит из двух моделей носимого и возимого (стационарного) использования для переноски в составе разведгруппы на большие дальности и установки комплекса на специальные бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

К учению привлекалось более 300 военнослужащих ЮВО, были задействованы бронеавтомобили и комплексы беспилотной авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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