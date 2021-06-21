21.06.2021 (10:00)

Военнослужащие ЮВО в Волгоградской области провели радиотренировку с применением средств связи нового поколения

В Волгоградской области связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели радиотренировку с применением средств связи нового поколения.

Взаимодействие с военнослужащими, действующими в отрыве от основных сил, было организовано по сети спутниковой радиосвязи при помощи новых цифровых радиостанций шестого поколения «Азарт».

В качестве основных достоинств радиостанции отмечается портативность, многофункциональность, возможность работы в режиме ретранслятора, определение и передача координат местонахождения корреспондента, работа в разных режимах модуляции радиочастоты, встречная работа с радиостанциями других типов, обеспечение защиты информации во всех диапазонах частот.

Также специалисты связи задействовали коммутационное оборудование, специальную аппаратуру на модернизированных командно-штабных машинах пятого поколения Р-145БМ1 на базе бронетранспортера БТР-80 и радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».

Всего к тренировке привлекалось порядка 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 10 единиц средств связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице