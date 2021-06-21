21.06.2021 (10:00)
Военнослужащие ЮВО в Волгоградской области провели радиотренировку с применением средств связи нового поколения
В Волгоградской области связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели радиотренировку с применением средств связи нового поколения.
Взаимодействие с военнослужащими, действующими в отрыве от основных сил, было организовано по сети спутниковой радиосвязи при помощи новых цифровых радиостанций шестого поколения «Азарт».
В качестве основных достоинств радиостанции отмечается портативность, многофункциональность, возможность работы в режиме ретранслятора, определение и передача координат местонахождения корреспондента, работа в разных режимах модуляции радиочастоты, встречная работа с радиостанциями других типов, обеспечение защиты информации во всех диапазонах частот.
Также специалисты связи задействовали коммутационное оборудование, специальную аппаратуру на модернизированных командно-штабных машинах пятого поколения Р-145БМ1 на базе бронетранспортера БТР-80 и радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».
Всего к тренировке привлекалось порядка 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 10 единиц средств связи.