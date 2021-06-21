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21.06.2021 (09:45)

Разведчики ЮВО в горах Кавказа приступили к обучению с применением комплексов разведки и квадроциклов повышенной проходимости

На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии разведывательные подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к обучению с применением современных комплексов разведки и квадроциклов повышенной проходимости.

Более 500 разведчиков ЮВО в ходе специального курса научатся применению технических средств разведки, в том числе комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», лазерных приборов разведчика различных модификаций, а также освоят приемы жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач в горах Кавказского хребта.

Опытные инструкторы центра обучат военнослужащих практическим действиям в горной местности с применением армейских квадроциклов при выполнении разведывательных и дозорных задач в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций.

Также разведчикам предстоит отработать специальную, воздушно-десантную, горную подготовку, закрепить навыки вождения бронеавтомобилей «Тигр-М» и выполнить упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия в горах.

В конце курса подготовки военнослужащие осуществят выходы по различным незнакомым маршрутам на высотах до 3 тыс. м над уровнем моря с использованием средств современной цифровой связи и навигации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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