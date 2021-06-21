21.06.2021 (09:30)

Военнослужащие ЮВО в Волгограде приступили к подготовке мероприятий МВТФ «Армия-2021»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке мероприятий Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» на площадках округа в Волгоградской области.

Мероприятия с показом боевых возможностей современного вооружения и техники ЮВО пройдут с 26 по 28 августа на базе аэроклуба «Патриот» в Среднеахтубинском районе.

В статическом показе будет задействовано 37 единиц военной и специальной техники. Гости форума увидят новейшее вооружение и технику ЮВО, в том числе танк Т-90А, 152-мм самоходную гаубицу «Мста-С», боевые машины пехоты третьего поколения, реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1», тяжелую огнеметную систему «Буратино», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и др. Также посетителям представят 47 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Программа динамического показа реализует 13 эпизодов розыгрыша боевых действий подразделений, в том числе действия группы спецназа на автомобилях «Тайфун» и «Тигр», показ боевых возможностей мотострелкового взвода, демонстрацию действий военной полиции, показ огневых возможностей боевой машины пехоты БМП-3, огневых возможностей танка Т-90, «танковый вальс», показ возможностей МТУ-72 и технических возможностей БРЭМ-Л.

Всего на территории округа и военных баз ЮВО форум пройдет в 18 регионах. Мероприятия спланированы в период с 26 по 28 августа. Соединения и воинские части ЮВО готовятся задействовать около 300 единиц современной военной и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проводится в целях инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, внедрения передовых разработок и технологий в интересах Минобороны России, стимулирования деятельности молодых специалистов научно-исследовательских организаций.

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