21.06.2021 (09:15)

В Южной Осетии впервые состоятся мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2021» на площадках ЮВО

Впервые в Южной Осетии на территории российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоятся мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Форум пройдет с 26 по 28 августа на территории парка «Патриот» российского соединения в Цхинвале. Военнослужащие ЮВО продемонстрируют гостям образцы современной военной техники и стрелкового оружия, находящихся на вооружении базы.

На специально подготовленных выставочных площадках будет представлена гусеничная, колёсная военная техника и стрелковое оружие, в частности, танки Т-72А, бронетранспортеры БТР-80, тактический зенитный ракетный комплекс «Тор», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», 120-мм минометы «Сани», пушки, станции связи и другая техника.

Военнослужащие ЮВО также продемонстрируют посетителям форума практические действия личного состава и экипажей боевых машин по блокированию и уничтожению лагеря незаконного вооруженного формирования, действия кинологов и служебных собак при обнаружении взрывчатых веществ, захват и задержание условных нарушителей. Операторы отечественных беспилотных летательных аппаратов «Тахион» покажут порядок применения БЛА в районе выполнения боевых задач.

Также на форуме будут организованы военно-спортивные игры, развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, будет работать полевая кухня.

Всего на территории округа и военных баз ЮВО форум пройдет в 18 регионах. Мероприятия спланированы в период с 26 по 28 августа. Соединения и воинские части ЮВО готовятся задействовать около 300 единиц современной военной и специальной техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проводится в целях инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, внедрения передовых разработок и технологий в интересах Минобороны России, стимулирования деятельности молодых специалистов научно-исследовательских организаций.

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