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21.06.2021 (09:00)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии обезвредили ударные БЛА условного противника над Черным морем

Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно с военнослужащими сил противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника над акваторией Черного моря.

Военнослужащие в составе мобильной тактической группы во взаимодействии с силами РЭБ, связи и ПВО отработали действия по сопряжению станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных «Житель» и «Красуха».

Личный состав радиолокационных подразделений обнаружил летящие на минимальных и средних высотах БЛА условного противника и передал данные по ним на комплексы РЭБ. Специалисты расчетов РЭБ дистанционно вывели дроны из рабочего состояния, а расчеты самоходных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» произвели электронные пуски ракет, уничтожив низколетящие ударные БЛА «противника» над Черным морем.

К учению привлекалось около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Войска связи , Абхазия , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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