21.06.2021 (09:00)
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии обезвредили ударные БЛА условного противника над Черным морем
Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно с военнослужащими сил противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника над акваторией Черного моря.
Военнослужащие в составе мобильной тактической группы во взаимодействии с силами РЭБ, связи и ПВО отработали действия по сопряжению станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных «Житель» и «Красуха».
Личный состав радиолокационных подразделений обнаружил летящие на минимальных и средних высотах БЛА условного противника и передал данные по ним на комплексы РЭБ. Специалисты расчетов РЭБ дистанционно вывели дроны из рабочего состояния, а расчеты самоходных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» произвели электронные пуски ракет, уничтожив низколетящие ударные БЛА «противника» над Черным морем.
К учению привлекалось около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники.