21.06.2021 (08:28)

Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота провели лётно-тактическое учение с выполнением бомбовых ударов по наземным и морским целям

В ходе первого этапа ЛТУ экипажи Су-24МР отработали задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению условного противника.

Для уничтожения береговых целей были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М из состава отдельного морского штурмового авиационного полка. Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по расположению условного противника, применив авиационные бомбы типа ОФАБ.

Цели были расположены в районе горы «Кончекская» на межвидовом полигоне «Опук» в Крыму.

Самолёты и вертолёты отдельного смешанного авиационного полка отработали задачи по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника. Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ сначала обнаружили, а затем самолёты-амфибии Бе-12 условно уничтожили морские цели точными бомбовыми ударами.

Всего в ходе ЛТУ выполняли задачи 4 Су-30СМ, 4 Су-24М, 2 Су-24МР, 2 самолёта-амфибии Бе-12 и 2 вертолёта Ка-27ПЛ из состава соединения МА и ПВО ЧФ.

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