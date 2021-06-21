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21.06.2021 (08:21)

С военнослужащими Симферопольского гарнизона проведены занятия с военнослужащими по эксплуатации автомобильного транспорта и обеспечению безопасности дорожного движения

В ходе занятий личному составу был доведён порядок подготовки транспорта к эксплуатации, а также произведён разбор наиболее часто встречающихся правонарушений.

В рамках комплекса профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Симферопольском территориальном гарнизоне сотрудниками ВАИ гарнизона проведена проверка личного транспорта военнослужащих к эксплуатации.

На плановом смотре готовности транспорта с участием сотрудников ВАИ проведён инструктаж по требованиям положений руководящих документов, показаны состояние и готовность к эксплуатации автомобильных шин и дисков, а также рулевой и тормозной систем автомобиля.

В ходе занятий по обеспечению безопасности дорожного движения доведены случаи нарушения правил дорожного движения и эксплуатации личного автотранспорта, приведшие к дорожно-транспортным происшествиям с демонстрацией наглядного фото и видеоматериала.

Проведение подобных мероприятий способствует существенному снижению количества дорожно-транспортных происшествий, совершаемых военнослужащими - владельцами личного транспорта.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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