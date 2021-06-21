21.06.2021 (07:02)

В Симферополе подвели итоги деятельности трубопроводных войск по организации водоснабжения центральной части Республики Крым в 2020 году

В Симферопольском Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное завершению мероприятий по организации водоснабжения центральной части Республики Крым в 2020 году. В собрании принял участие руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Валерий Муминджанов.

"Сегодня на крымской земле знаменательное событие – воинами сводного трубопроводного подразделения Южного военного округа с честью выполнено государственное задание по организации водоснабжения центральной части Республики Крым" - отметил генерал-майор Муминджанов.

15 линий полевого магистрального трубопровода были развернуты в кратчайшие сроки по поручению Президента России и во исполнение указаний Министра обороны Российской Федерации. Для населения и предприятий полуострова этот трубопровод был жизненно важным и остро необходимым.

"Его ввод создал условия для последующей реализации решений Правительства Республики Крым по водоснабжению региона за счет других альтернативных источников" – подчеркнул руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

В торжественной церемонии приняли участие представители центральных органов военного управления штаба материально-технического обеспечения ВС РФ, заместитель Командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению, представители Правительства Республики Крым, представители движения «Юнармия», командование и личный состав трубопроводных подразделений Южного военного округа.

"Важнейшее государственное задание российскими воинами выполнено в канун священной юбилейной даты – 80-летия начала Великой Отечественной войны, события, которое навсегда предопределило величие подвига нашей армии и народа! С уверенностью отмечаю, что нынешнее поколение воинов России достойно героических свершений тех, кто защитил Родину, кто отстоял собственную независимость и освободил другие народы от порабощения! Сегодня офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты самоотверженным трудом проявили здесь свой патриотизм, высокую самоотдачу в служении Родине, выдержку и дисциплину!" – сказал Валерий Муминджанов.

В ходе церемонии состоялось награждение государственными наградами и ценными подарками, наиболее отличившихся военнослужащих при выполнении задачи по организации водоснабжения центральной части Республики Крым.

Перед личным составом военных трубопроводчиков с концертной программой выступили ансамбль и сводный оркестр Черноморского флота. Присутствующие смогли ознакомиться с развёрнутой экспозицией, посвященной работе военнослужащих по организации водоснабжения.

По окончании церемонии личный состав трубопроводных подразделений ЮВО выдвинулся к местам убытия в пункты постоянной дислокации.

СПРАВОЧНО:

По поручению Президента России и во исполнение указаний Министра обороны для подачи воды в Республику Крым службой горючего с 8 июля по 10 августа 2020 г. были развернуты 15 линий полевого магистрального трубопровода.

Его общая протяженность, от Белогорского гидроузла до Симферопольского водохранилища, составила почти 820 км.

При развертывании трубопровода автомобильным и железнодорожным транспортом в Крым было доставлено более 136-ти тысяч труб с необходимым оборудованием.

Днем и ночью, при любой погоде трудились более 800 специалистов трубопроводных войск, было задействовано свыше 250 единиц военной и специальной техники.

Сооруженный в течение 33-х дней и ночей, в полтора раза быстрее нормативных показателей, трубопровод 4 месяца и 12 дней обеспечивал подачу в центральную часть Крыма до 50 тыс. тонн воды в сутки, что составляет 30% потребности только одного города Симферополя.

За время эксплуатации трубопровода через него перекачано более 6 млн. тонн пресной воды, так необходимой населению Республики Крым.



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