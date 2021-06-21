21.06.2021 (06:37)

Гранатометчики ВВО выполнили упражнения учебных стрельб при сильном боковом ветре в Забайкалье

Гранатометчики мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках занятий по огневой подготовке выполнили упражнения учебных стрельб при сильных порывах бокового ветра, достигавших, 20 м/сек.

В связи с ухудшением метеоусловий, командиры подразделений провели специальные занятия по баллистике. Гранатометчиков научили рассчитывать поправки на боковой ветер в зависимости от его скорости и направления.

В дальнейшем, гранатометчики выполнили упражнения учебных стрельб по поражению бронеобъектов и автомобильной техники из гранатометов РПГ-7В и скопления живой силы условного противника из автоматических гранатометов АГС-17.

Полученные навыки правильного учета бокового ветра позволили военнослужащим поражать цели уже с первого выстрела.

В занятии приняли участие свыше 300 военнослужащих, было задействовано порядка 100 единиц вооружения и военной техники мотострелкового соединения ВВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице