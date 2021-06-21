21.06.2021 (06:18)

Экипажи «Мста-С» ВВО уничтожили бронированную технику условного противника прямой наводкой на полигоне «Бурдуны» в Бурятии

На специализированном полигоне «Бурдуны» прошли боевые стрельбы самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.

Военнослужащие вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало то, что все гаубицы вели огонь прямой наводкой с помощью прицелов 1П23. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника.

Всего в стрельбах приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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