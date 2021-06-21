21.06.2021 (06:07)

Инженеры мотострелкового соединения ВВО провели разведку дна реки для оборудования переправы танкового подразделения

На полигоне «Трехречье», инженерами мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с разведывательными подразделениями, проведена тренировка по проведению разведки берегов и дна реки для оборудования переправы воинских подразделений.

По замыслу тренировки, войска условного противника заняли оборону на противоположном берегу реки.

Для отвлечения внимания условного противника, группы разведчиков в тылу противника совершили ряд диверсионных мероприятий на командных пунктах и жизненно важных объектах. Для обеспечения скрытности действий разведчиков управление подразделениями выполнялось при помощи радиостанций малой мощности комплекса «Акведук» с ретрансляцией сигнала через беспилотный летательный аппарат «Тахион».

Используя миноискатели, инженеры провели разминирование участка берега реки для организации подъездных дорог. По окончании разминирования водолазы выполнили комплекс мероприятий по инженерной разведке дна водоема, по которому проложен участок танковой переправы. Глубина трассы измерялась через каждые два метра, так как глубина дна водоема не должна превышать 5 метров, а скорость течения 2 м/с.

Выбрав участок местности с пологими съездами в воду и выездам из воды, саперы с помощью миноискателей произвели разведку и разминирование дна водоема протяженностью более 100 метров.

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