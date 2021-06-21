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21.06.2021 (05:48)

Снайперы ВВО осваивают новую технику скоростной стрельбы в Бурятии

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия с подразделениями снайперов Восточного военного округа проводятся специальные занятия под руководством опытных инструкторов, прошедших специальное обучение в учебном центре Минобороны.

При обучении снайперов используются новейшие методики Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России». Суть данных методик заключается в создании на занятиях по стрельбе постоянно меняющейся мишенной обстановки, сложных условий выполнения упражнений, а также внедрение в процесс обучения соревновательных элементов.

В ходе спецкурса военнослужащим предстоит изучить технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

С помощью баллистических калькуляторов снайперы будут учиться готовить данные для стрельбы и поражать цели из снайперских винтовок в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1,2 тыс. м.

За период полевых занятий со снайперами планируется провести более 70 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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