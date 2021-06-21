21.06.2021 (05:21)
Военнослужащие специального назначения ВВО совершили групповое десантирование с парашютом в Хабаровском крае
Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, совершили групповое десантирование на одном из полигонов под Хабаровском.
Особенностью программы стало десантирование военнослужащих женщин на парашютах «Д-10» с высоты около 600 метров.
В первые секунды после приземления военнослужащие выполнили норматив по отцепке купола от парашютной системы для дальнейшего выполнения поставленной задачи.
Для совершения прыжков использовались парашютные системы «Арбалет-2» и «Д-10». Десантирование производилось с борта вертолёта Ми-8АМТШ «Терминатор».
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