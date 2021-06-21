21.06.2021 (04:52)

Военнослужащие соединения МТО ВВО организовали паромную переправу для военных железнодорожников - участников реконструкции БАМа

Более 100 военнослужащих и 40 единиц военной техники соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа дислоцированной в Приамурье, обеспечивают работу паромной переправы через реку Селемджу, в районе города Февральск Амурской области.

Для выполнения поставленной задачи, в конце мая 2021 года, военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации, на расстояние более 300 километров. Для обеспечения жизни и быта военнослужащих, развернуты полевой палаточный лагерь, банно-прачечный комбинат, столовую.

Созданная паромная переправа предназначена для обеспечения более качественного выполнения задач военными железнодорожниками, выполняющих реконструкцию Байкало-амурской магистрали. Она обеспечивает переправу различной техники и грузов массой до 80 тонн на пароме, организованном при помощи секций понтонно-мостового парка, буксируемых специальными катерами БМК-150. Ширина русла реки Селемджи в районе паромной переправы составляет около 180 метров, а в случае половодья более 450 метров.

В настоящее время проводятся тренировки команд ПМП и экипажей буксирных катеров для быстрой и слаженной работы в сборке секций ПМП, погрузке на него различных видов техники и выполнении переправы в различных погодных и гидрологических условиях.

Паромная переправа на реке Селемдже, в районе города Февральска Амурской области, будет работать до окончания реконструкции БАМ.

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