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21.06.2021 (04:43)

Истребители ВВО выполнили ночные учебно-тренировочные полёты в Забайкалье

В рамках проведения плановой тренировки экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили учебно-тренировочные полёты в темное время суток.

В ходе ночных полётов лётчики отработали взлёт и заход на посадку, учебные атаки по воздушным и наземным целям, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.

В рамках лётной смены экипажи выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях, а также условным использованием вооружения самолётов.

В общей сложности в плановом мероприятии боевой подготовки экипажей истребителей было выполнено до 10 самолётовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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