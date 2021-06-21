21.06.2021 (04:23)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Трибуц» и буксира «Калар» вернулся во Владивосток из дальнего похода
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» вернулся во Владивосток после выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион.
За полтора месяца плавания корабль и судно прошли около 25 тысяч морских миль и дважды совершили заходы в Сингапур для пополнения запасов воды и топлива.
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