21.06.2021 (05:09)

В Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации завершено строительство блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации завершено строительство блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения

В Нагорном Карабахе в городе Степанакерт специалистами материально-технического обеспечения завершено возведение блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения.

В комплектацию городка входят сто семьдесят два модуля, в том числе, жилые и административные, санитарно-эпидемиологического и госпитального отделения, операционный блок, амбулатории и изолятора. Также блочно-модульный городок позволяет обеспечить комфортное проживание медицинского персонала.

Модули оснащены современным медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи военнослужащим российского миротворческого контингента.

«Для обеспечения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе построен блочно-модульный городок для медицинского отряда на 40 коек. Состоит из амбулаторного отделения, приемно-сортировочного отделения, хирургического, реанимационного, госпитального отделения и двух инфекционных. Возможности оказания специализированной медицинской помощи в полном объеме стационарно. Для личного состава создано условие для проживания. Оборудование на сегодняшний день одно из лучших в Российской Федерации», - сказал начальник медицинского отряда Марат Хатагов.

«Госпиталь у нас новый как вы видели, отделение медицинского снабжение- это аптека состоит из пяти медицинских складов это комплекто табельное, термолабильные, перевязочные средства, дезинфицирующие средства у нас все отдельно находится, номенклатура самая разнообразная которая позволит выполнить любые медицинские манипуляции», - сообщила начальник аптеки Ирина Борунова.

Современное оборудование госпиталя помогает врачам высокой квалификации оперативно и точно выявлять заболевания у пациентов.

«Оснащение кабинета позволяет комфортно работать как врачу, так и находится пациенту. Поскольку оснащение кабинета представлено оборудованием ведущих офтальмологических фирм и позволяет на довольно высоком уровне проводить диагностику и лечение»,- врач-офтальмолог Роман Степанов.

«Здесь представлено оборудование эталон комбайн очищенное производство современный со всем необходимым оборудованием. Он включает в себя видеосистему с выводом изображения на монитор, несколько источников освещения как для видеосистемы, так для осветителя и есть третий для резерва» - врач - отоларинголог Эльбрус Абдурахманов.

Новое отделение хирургии и травматологии позволяет выполнять задачи такой же сложности, как и в стационарном госпитале.

«Оснащение позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь в том числе проводить сложные операции на брюшной полости, универсальные операционные столы можно оказывать специализированную травматологическую помощь» - врач-хирург Сергей Чистоногов.

Под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова и непосредственном участии органов материально-технического обеспечения Минобороны России, с целью создания комфортных, современных условий проживания и быта для российских военнослужащих в кратчайшие сроки, было возведено 30 блочно-модульных городков на 250, 60, 40, 30 и 15 человек.

Таким образом, возведение блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения позволило полностью завершить обустройство российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

На стройплощадках в Нагорном Карабахе было задействовано около 600 специалистов и 65 единиц техники. Поставка в регион блочно-модульных конструкций и комплектующих к ним главным образом велась железнодорожным транспортом. При возведении городков активно использовались материалы местных производителей. Это позволило сократить время работ и упростить логистические схемы. Выполнен огромный объем строительных работ, таких как подготовка площадок, подведение внешних инженерных сетей, оборудование блочно-модульных конструкций, подключение технологического оборудования, проведение пусконаладочных работ.

Кроме того, была благоустроена территория как внутри своих городков, так и прилегающая к ним местность.

В комплект поставки каждого блочно-модульного городка входит спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, кухня. Для личного состава оборудуются комнаты для просушки и чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, продуктовой склад, санитарные модули, и инженерное оборудование.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения и укомплектованы всей необходимой мебелью, также бытовой техникой.

Помимо всего, такие блочно-модульные городки могут применяться, как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом. Блочно-модульные городки изготовлены специализированными российскими промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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