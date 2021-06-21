Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.06.2021 (03:50)

На Камчатку для военнослужащих и гражданского персонала ТОФ поступило еще более 2 тысяч комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции

На Камчатку поступило свыше 2 тысяч комплектов вакцины для военнослужащих соединений и частей Войск и Сил на северо-востоке и Подводных Сил Тихоокеанского флота от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Первый и второй компоненты российской вакцины Гам-КОВИД-Вак доставлены на Камчатку самолетами военно-транспортной авиации. Из этой партии препарата свыше 300 доз вакцин для проведения прививочных мероприятий уже направлено в части и подразделения, расположенные в районе административного центра Ключевского сельского поселения - посёлка Ключи.

Через Камчатский филиал военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота препарат в специальных термоконтейнерах централизовано выдаётся в части для применения. При медицинских пунктах сформированы бригады из специалистов, прошедших специальную подготовку по проведению вакцинации. Прививка от коронавирусной инфекции проводится бесплатно на добровольной основе с учетом медицинских показателей.

Для проведения прививочной кампании среди военнослужащих, гражданского персонала и членов семей военных моряков на Тихоокеанский флот доставлено 25 тысяч комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
На Камчатке экипажи гидрографических катеров проводят обслуживание средств навигационного оборудования в Авачинской губе
На Камчатке на объектах Министерства обороны завершился отопительный сезон
Команда Тихоокеанского флота принимает участие во всеармейском этапе конкурса «Аварийный район»
В главной базе Тихоокеанского флота завершился чемпионат Восточного военного округа по стрельбе из штатного оружия

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false