21.06.2021 (03:50)

На Камчатку для военнослужащих и гражданского персонала ТОФ поступило еще более 2 тысяч комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции

На Камчатку поступило свыше 2 тысяч комплектов вакцины для военнослужащих соединений и частей Войск и Сил на северо-востоке и Подводных Сил Тихоокеанского флота от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Первый и второй компоненты российской вакцины Гам-КОВИД-Вак доставлены на Камчатку самолетами военно-транспортной авиации. Из этой партии препарата свыше 300 доз вакцин для проведения прививочных мероприятий уже направлено в части и подразделения, расположенные в районе административного центра Ключевского сельского поселения - посёлка Ключи.

Через Камчатский филиал военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота препарат в специальных термоконтейнерах централизовано выдаётся в части для применения. При медицинских пунктах сформированы бригады из специалистов, прошедших специальную подготовку по проведению вакцинации. Прививка от коронавирусной инфекции проводится бесплатно на добровольной основе с учетом медицинских показателей.

Для проведения прививочной кампании среди военнослужащих, гражданского персонала и членов семей военных моряков на Тихоокеанский флот доставлено 25 тысяч комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак.

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