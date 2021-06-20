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20.06.2021 (23:06)

Мотострелки Северного флота провели занятия по тактической медицине

Фото Видео

В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района.

Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.

К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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