20.06.2021 (23:06)

Мотострелки Северного флота провели занятия по тактической медицине



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Занятия по тактической медицине мотострелков Северного флота

В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района.

Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.

К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

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