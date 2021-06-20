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20.06.2021 (22:05)

Современные танки, БМП и БТР поступят в подразделения Сухопутных войск до конца текущего года

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В войска поступят современные танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ, с газотурбинной силовой установкой и Т-90М «Прорыв».

В соединения и воинские части поставят боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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